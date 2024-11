Mercado projeta alta da inflação em 2024 pela 7ª semana seguida Mercado projeta alta da inflação em 2024 pela 7ª semana seguida Revista Oeste|Do R7 18/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 09h29 ) twitter

Os analistas de mercado que participam do Boletim Focus estimam que a inflação vai fechar em 4,64% neste ano, projeção mais alta do que na semana passada, quando o índice era de 4,62%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre as projeções do mercado.

