Novas regras de financiamento de imóveis pela Caixa a partir de novembro A partir de novembro, a Caixa Econômica Federal implementará novas regras para financiamentos de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h29 )

A partir de novembro, a Caixa Econômica Federal implementará novas regras para financiamentos de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As mudanças afetam imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão e exigem uma entrada maior dos compradores. Atualmente, não há limite para financiamentos com esses recursos. A Caixa financiará até 70% do valor do imóvel pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), em vez de 80%. Pelo sistema Price, o financiamento será reduzido para 50%, antes 70%. Isso significa que compradores precisarão arcar com uma entrada maior na aquisição do imóvel. Por exemplo, em um imóvel de R$ 800 mil, pelo modelo SAC, a Caixa financiará até R$ 560 mil, exigindo que o comprador pague 30% do valor como entrada. Já pelo sistema Price, o financiamento será de até R$ 400 mil, com 50% do valor pago como entrada. Essas mudanças não se aplicam a imóveis de empreendimentos financiados atualmente. Quando as novas regras para financiamento pela Caixa vão entrar em vigor? Financiamentos já contratados pela Caixa não sofrerão alterações | Foto: Aloisio Mauricio/FotoArena/Estadão Conteúdo As novas regras entram em vigor em 1º de novembro e, segundo a Caixa, não têm prazo de validade, podendo se tornar permanentes. Financiamentos já contratados não serão alterados. A decisão ocorre em meio a uma crescente demanda por imóveis e ao aumento dos saques da caderneta de poupança. Dados do Banco Central mostram que a poupança registrou saques líquidos de R$ 7,1 bilhões em setembro, o terceiro mês consecutivo de retiradas. A Caixa lidera 48,3% das contratações com recursos do SBPE, totalizando R$ 63,5 bilhões até setembro. A instituição é responsável por quase 70% do mercado de crédito habitacional. + Leia mais notícias de Economia em Oeste O post Financiamento de imóveis pela Caixa: confira as mudanças apareceu primeiro em Revista Oeste.