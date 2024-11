Paralisação dos auditores fiscais: um alerta para o governo Auditores fiscais da Receita Federal promovem, nesta quinta-feira, 17, uma paralisação de 24 horas e avaliam iniciar uma nova greve... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h29 ) twitter

Auditores fiscais da Receita Federal promovem, nesta quinta-feira, 17, uma paralisação de 24 horas e avaliam iniciar uma nova greve. A mobilização acontece em meio a negociações com o governo federal sobre questões salariais. + Leia mais notícias de Economia em Oeste Os auditores pedem um reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. A categoria expressa insatisfação com o andamento das negociações, as quais não atenderam às suas demandas. Greve de auditores da Receita Federal O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) organiza as ações | Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) declarou que a possibilidade de uma nova greve receberá a avaliação do grupo depois da paralisação de hoje. "Estamos em um momento crítico, onde precisamos de atenção para nossas reivindicações", afirmou o porta-voz do sindicato. Ele ainda ressaltou a importância do movimento. Leia também: "A mãe dos ricos", artigo de Augusto Nunes publicado na Edição 235 da Revista Oeste A paralisação pode impactar as atividades da Receita. Entre elas, ações como a fiscalização e arrecadação de tributos. A categoria já realizou greves anteriormente com o objetivo de pressionar o governo a atender suas demandas. Falta de resposta do governo Imagem aérea do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Federal, local de trabalho do Presidente da República do Brasil, em Brasília | Foto: Alexandre Siqueira/Shutterstock O governo ainda não se pronunciou sobre as reivindicações dos auditores fiscais. A paralisação ocorre em um momento delicado, em que o país busca equilibrar as contas públicas. Sob a pauta de uma nova greve, é possível que as negociações com o governo federal ganhem fôlego e novos capítulos nos próximos dias. Leia também: "Eu conto ou você conta?", artigo de Adalberto Piotto publicado na Edição 237 da Revista Oeste O post Auditores fiscais da Receita Federal param por 24h e debatem nova greve apareceu primeiro em Revista Oeste.