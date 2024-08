Perdas Bilionárias: O Impacto das Apostas On-line no Brasil Os brasileiros perdem cerca de R$ 23,9 bilhões por ano com jogos e apostas on-line, como as bets e cassinos virtuais. É o que aponta...

Os brasileiros perdem cerca de R$ 23,9 bilhões por ano com jogos e apostas on-line, como as bets e cassinos virtuais. É o que aponta estudo do Itaú, com base em dados do Banco Central. O material foi divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira, 19.

