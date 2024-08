Petrobras: Ações em Queda Após Prejuízo Surpreendente Impacto financeiro na Petrobras não era esperado pelo mercado | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil As ações da Petrobras começaram o... Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h36 ) ‌



A auditoria do TCU identificou 9 irregularidades graves no contrato | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Tânia Rêgo

As ações da Petrobras começaram o dia em queda na B3 nesta sexta-feira, 9, depois de a estatal reportar um prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre. Às 10h54, os papéis preferenciais da empresa (PETR4) estavam cotados a R$ 35,78, uma baixa de 2,90% em relação ao fechamento do dia anterior.

