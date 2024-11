Petrobras aprova dividendos extraordinários de R$ 20 bilhões Petrobras aprova dividendos extraordinários de R$ 20 bilhões Revista Oeste|Do R7 22/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 22/11/2024 - 08h08 ) twitter

Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco

A Petrobras anunciou na última quinta-feira, 21, a distribuição de R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários aos acionistas. Com esse movimento financeiro, a União receberá R$ 7,3 bilhões dessa quantia. O governo federal possui 36,6% do capital da empresa via Tesouro Nacional, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e BNDES Participações (BNDESPar).

