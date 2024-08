Petrobras: Resultados Sólidos Apesar do Prejuízo Bilionário A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou, na última sexta-feira, 9, que os resultados financeiros da estatal foram sólidos... Revista Oeste|Do R7 12/08/2024 - 19h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 19h56 ) ‌



A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou, na última sexta-feira, 9, que os resultados financeiros da estatal foram sólidos e dentro das expectativas do mercado. A declaração, no entanto, ocorreu um dia depois de a petrolífera divulgar um prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024.

