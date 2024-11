Prêmio da Mega-Sena 2795 vai a R$ 200 milhões; saiba quanto rende Prêmio da Mega-Sena 2795 vai a R$ 200 milhões; saiba quanto rende Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h10 ) twitter

Prêmio da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado, 9, o sorteio do concurso 2795 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertar sozinho as seis dezenas da loteria deve alcançar o montante de aproximadamente R$ 200 milhões. A extração dos números vai ocorrer a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

