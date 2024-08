Prêmio da Mega-Sena Chega a R$ 16 Milhões Após Acumulação Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2758 da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 16 milhões. O sorteio foi realizado na noite... Revista Oeste|Do R7 07/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h16 ) ‌



Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2758 da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 16 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 6, com transmissão ao vivo, em São Paulo.

