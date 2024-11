Prêmio da Mega-Sena pode mudar sua vida A Caixa Econômica Federal vai sortear, nesta terça-feira, 22, um prêmio estimado em R$ 51 milhões no concurso 2788 da Mega-Sena. ... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h29 ) twitter

A Caixa Econômica Federal vai sortear, nesta terça-feira, 22, um prêmio estimado em R$ 51 milhões no concurso 2788 da Mega-Sena. O evento irá ocorrer a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal Loterias Caixa, no YouTube. Rendimento mensal da Mega-Sena; saiba o valor O apostador que acertar sozinho as seis dezenas da Mega-Sena poderá obter um rendimento mensal que supera os R$ 300 mil. Para isso, basta ele aplicar todo o dinheiro do prêmio recebido em uma dessas três opções de investimento conservador: Poupança, Tesouro Selic ou CDB 100% CDI. Quanto renderia por mês; veja as simulações Poupança: R$ 309 mil CDB (100% CDI): R$ 454,9 mil Tesouro Selic: R$ 455 mil Prêmio está acumulado O prêmio que a Caixa vai sortear nesta terça é acumulado. Afinal, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2787, a exemplo do que ocorreu no concurso 2786. Os números sorteados foram: 08 - 10 - 23 - 34 - 36 - 50. Desse modo, o prêmio de R$ 42 milhões acumulou e formou esse novo montante da ordem de R$ 51 milhões. Como apostar; confira Para concorrer aos R$ 51 milhões, o apostador deve, primeiramente, acessar os canais eletrônicos da Loterias Caixa (site e aplicativo), onde poderá adquirir o bilhete virtual mediante o uso de login com CPF e senha de seis dígitos. O pagamento pode ser feito por débito automático ou cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 15 e máximo de R$ 945. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica. O horário para jogar vai até 19h. + Leia mais notícias de Economia na Oeste A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50 milhões de chances. Assim, quanto mais apostas, mais chances. O post Mega-Sena 2788: quanto rende o prêmio de R$ 51 milhões; confira apareceu primeiro em Revista Oeste.