Prêmio milionário da Mega-Sena promete agitar o sábado

A Caixa Econômica Federal vai sortear neste sábado, 19, a partir das 20h, um prêmio estimado em R$ 42 milhões do concurso 2787 da Mega-Sena. A extração dos números vai ocorrer no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal Loterias da Caixa, na plataforma YouTube. Apostas: saiba como funciona A Mega-Sena premia com o maior valor quem acertar os 6 números sorteados, entre o total de 60 alternativas. Também é possível levar um bom dinheiro ao adivinhar a quadra (com 4 dezenas) e, principalmente, a quina (com 5 números). O apostador deve marcar de 6 a 20 números do bilhete, que custa R$ 5. Quanto mais números escolher, maior o preço da aposta e maiores as probabilidades de ganhar. Entenda quais são as chances A probabilidade representa a chance de um evento ocorrer. Para concursos como a Mega-Sena, é essencial que o jogador tenha consciência sobre as suas chances e decida, principalmente, como prefere fazer a sua aposta e quanto pagar por ela. A aposta mais econômica custa R$ 5 e dá direito a 6 números. Pode ser barato, mas, apesar disso, as chances de acerto são de 1 aposta para outras 50 milhões. A aposta mais cara custa R$ 193,8 mil (20 números). A chance é de uma aposta para outras 1.292 concorrentes. Mega-Sena: por que o prêmio acumulou O prêmio do concurso 2787 está estimado, primeiramente, em R$ 42 milhões porque no sorteio anterior ninguém acertou as 6 dezenas. Em razão disso, os mais de R$ 33 milhões em jogo foram, em parte, transferidos para o atual concurso. Antes de mais nada, é importante que o apostador sempre confira o seu bilhete. Afinal, o direito ao prêmio prescreve 90 dias depois do sorteio. Prazo vencido, os valores vão para o governo aplicar na Educação. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas excepcionalmente na quarta-feira 16 | Foto: Reprodução/YouTube Confira os últimos resultados O concurso 2786, sorteado nesta quarta-feira, 16, teve os seguintes números extraídos pelos auditores da Caixa: 06-11-17-20-40-51. Contudo, ninguém acertou as 6 dezenas. A quina (5 dezenas) teve 71 ganhadores, com cada apostador levando prêmio de R$ 54.038,72. A quadra (4 dezenas) registrou 5.135 apostas ganhadoras. Assim, cada contemplado recebeu o prêmio de R$ 1.067,39. Números mais sorteados; veja quais são Conforme o site Só matemática, especializado em loterias, os 6 números mais sorteados desde o início da Mega-Sena são: 10 (327 vezes); 53 (319 vezes); 34 (302 vezes); 33 (299 vezes); e 37 (299 vezes). O apostador que quiser concorrer aos R$ 42 milhões do concurso 2787 tem até às 19 horas deste sábado, 19, para fazer a sua aposta. O jogo deve ser feito, exclusivamente, em unidades das Loterias Caixa, no site ou no aplicativo. McLaren Ayrton Senna à venda no Brasil: R$ 4 milhões | Foto: Reprodução/Redes sociais Quanto o prêmio pode render por mês; veja simulações Quem ganhar sozinho os R$ 42 milhões poderá multiplicar esse dinheiro. Além disso, terá uma renda mensal muito confortável. Veja, em cálculos estimados, quanto renderia, por mês, esse investimento em opções conservadoras. Poupança: R$ 215.872,00 Tesouro Selic: R$ 327.251,75 CDB e LC: R$ 336.393,00 LCI e LCA: R$ 407.750,00 Sonhos de consumo; o que daria para comprar 15% de uma passagem para um passeio no foguete da Space X 8,4 mil passagens de ida e volta entre São Paulo e Paris 10 carros do modelo McLaren Senna 2.470 celulares I-phone 16 Pro Max Leia mais notícias de Brasil na Oeste O post Mega-Sena sorteia neste sábado, 19, R$ 42 milhões; quanto rende e o que daria para comprar apareceu primeiro em Revista Oeste.