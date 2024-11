Prêmio milionário na Mega-Sena: saiba mais sobre o sorteio de hoje A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 22, o concurso 2.788 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 51 milhões. O sorteio... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h29 ) twitter

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 22, o concurso 2.788 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 51 milhões. O sorteio vai ter transmissão ao vivo, a partir das 20h, nas redes sociais do banco. + Leia mais notícias de Economia em Oeste A Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números (quadra e quina, respectivamente). Para jogar, o apostador deve marcar de seis a 20 números do volante, de forma manual ou automática (Surpresinha). Além disso, é possível concorrer com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos (Teimosinha). Os jogadores podem fazer as apostas até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo site/app da Caixa. Leia também: "Mega-Sena 2788: quanto rende o prêmio de R$ 51 milhões; confira" Sorteios​​ Os sorteios da Mega são realizados três vezes por semana, às terças, às quintas e aos sábados.​ A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Para quem joga pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais. Prêmio principal da Mega-Sena está acumulado em R$ 51 milhões | Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Premiação O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem: 35% vão para os acertadores dos seis números sorteados (sena); 19% entre os acertadores de cinco números (quina); 19% entre os acertadores de quatro números (quadra); 22% ficam acumulados e vão para os acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5. 5% ficam acumulados para a primeira faixa (sena) do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada). Leia também: "Gestor conta que perdeu tudo com vício em apostas" Acumulação da Mega-Sena Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Segundo a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias depois da data do sorteio. Depois desse prazo, os valores vão para o Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).​​​​ O post Mega-Sena: sorteio desta terça-feira tem prêmio de R$ 51 milhões apareceu primeiro em Revista Oeste.