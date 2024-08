Queda do Nubank: Ações despencam após dados preocupantes do BC Nubank é a empresa financeira mais valiosa da América Latina | Foto: Reprodução/Nubank Em um dia de volatilidade nos mercados globais... Revista Oeste|Do R7 02/08/2024 - 08h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 08h33 ) ‌



Foto mostra mãos femininas segurando celular. Na tela, aparece o logo do Nubank

Em um dia de volatilidade nos mercados globais, as ações do Nubank caíram 5,03% na bolsa de Nova York nesta quinta-feira, 1º, depois da divulgação de dados do Banco Central (BC) sobre qualidade de crédito.

