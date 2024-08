Serviços no Brasil: Crescimento de 1,7% em Junho Segundo IBGE O volume de serviços prestados no Brasil aumentou 1,7% em junho, na série com ajuste sazonal, em relação ao mês anterior. Os dados... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 12h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h56 ) ‌



O volume de serviços prestados no Brasil aumentou 1,7% em junho, na série com ajuste sazonal, em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados na Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada nesta terça-feira, 13.

