Superávit da balança comercial tem queda superior a 50% em outubro
Revista Oeste|Do R7
08/11/2024 - 12h11

Balança Comercial

A balança comercial brasileira apresentou um superávit de US$ 4,3 bilhões (aproximadamente R$ 24,4 bilhões) em outubro, valor 52,7% menor do que o registrado no mesmo mês de 2023. Os dados foram divulgados na última quarta-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

