Suspensão do monitoramento de combustíveis gera preocupação Os cortes no orçamento realizados pelo governo federal resultaram na suspensão dos contratos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h29 )

Os cortes no orçamento realizados pelo governo federal resultaram na suspensão dos contratos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com os laboratórios do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC). A agência informou que os contratos só vão ser retomados em janeiro de 2025.

