Rio de Janeiro recebe a 27ª loja do Atacadão Rede inaugura a segunda loja em São Gonçalo, localizada no bairro Neves Economia|Do R7 22/08/2024 - 16h14 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h14 ) ‌



A nova unidade também já está disponível no aplicativo Meu Atacadão, que oferece ofertas e descontos exclusivos para clientes em compras na loja física. Crédito: Divulgação

O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros, inaugurou nesta quinta-feira (22) sua 372ª loja no país na cidade de São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com isso, a rede conta agora com 27 unidades de autosserviço no estado, além de um atacado de entrega em Santa Cruz.

Com uma grande variedade de produtos em uma área de vendas de 7.060 m², a loja oferece aos consumidores marcas líderes de mercado nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza, além de alimentos frescos e selecionados na seção de hortifrúti. A loja também oferece novos serviços, como padaria, açougue e frios e fatiados, uma novidade que está sendo expandida para diversas unidades da rede. Além disso, dispõe de um setor de eletrodomésticos e um espaço para as pessoas apaixonadas por flores e plantas.

“A história do Atacadão com o Rio de Janeiro começou há 17 anos, e é motivo de grande orgulho para nós abrir mais uma unidade na cidade de São Gonçalo. Com essa nova loja, que se soma às outras 26 no estado, reafirmamos nossa missão de oferecer produtos de qualidade por preços justos, atendendo tanto os pequenos e microempreendedores quanto a população em geral, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região”, comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão Eugenio Goulart

Atualmente, o Atacadão emprega mais de 5.800 pessoas de forma direta e indireta no estado carioca. “O Rio de Janeiro é uma área estratégica para o nosso negócio e seguimos firmes em nosso propósito de contribuir para o crescimento social do estado, gerando novos empregos e também impulsionando a economia local”, reforça o executivo.

Pensando na praticidade para o público, o espaço conta com uma cafeteria para os momentos de pausa durante as compras, além de amplo estacionamento com vagas para carros elétricos, caixas de autoatendimento e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão, com descontos exclusivos, e pagamento nas principais bandeiras de cartões de crédito, via Pix e vale-alimentação. A nova unidade também já está disponível no aplicativo Meu Atacadão, que oferece ofertas e descontos exclusivos para clientes em compras na loja física.

Clientes que preferem a conveniência e o conforto de receber as suas compras em casa podem contar com o e-commerce do Atacadão por meio do site www.atacadao.com.br

Serviço:

Atacadão Manilha

Endereço: Rua Oliveira Botelho, 349, Neves, São Gonçalo/Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos, das 7h às 20h.

Feriados: consultar a loja.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 370 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão. Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade por preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 73 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand. Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind, da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1.000 Maiores Empresas do País, do Valor Econômico. O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).