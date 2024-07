Saiba como calcular a ‘taxa das blusinhas’, que passa a ser cobrada neste sábado Empresas estrangeiras anteciparam a cobrança, que estava prevista para o início de agosto Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/07/2024 - 10h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 10h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Medida determina que compras internacionais de até US$ 50 passem a ter a cobrança do Imposto Joédson Alves/ Agência Brasil - arquivo

Os consumidores que costumam comprar em sites internacionais precisam ajustar as calculadoras a partir deste sábado (27). Isso, porque algumas empresas anunciaram o início da cobrança do Imposto de Importação, conhecido como ‘taxa das blusinhas’ para este fim de semana. A nova tributação foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 27 de junho. O impacto no preço final, segundo as empresas, pode chegar a 44%. O R7 te ensina a calcular quanto você vai pagar nas remessas internacionais e o que deve mudar a partir de agora.

Entenda o novo cálculo

Um consumidor que realiza um pedido de R$ 100 (ou US$ 18, com a cotação de R$ 5,50 para moeda estrangeira) deverá pagar 20% do valor no novo tributo — no exemplo, R$ 20. Além disso, o ICMS permanece na alíquota de 17% sobre a soma do valor inicial do produto mais o novo imposto. No exemplo, o preço final ficaria R$ 144,58. Essa fórmula de cobrança vale para todas as compras abaixo de US$ 50.

No caso de compras de US$ 50 até US$ 3 mil, a alíquota de importação será mantida em 60% sobre valor total. Porém, a nova lei prevê uma dedução de US$ 20. Ou seja, a taxa de produtos acima de US$ 50 vai cair com a nova regra.

Entenda como será calculado o imposto Luce Costa/ Arte R7

Antecipação da cobrança

A nova taxa estava programada para começar em 1º de agosto, conforme o calendário do Ministério da Fazenda. No entanto, empresas como AliExpress e Shopee anteciparam a cobrança.

Publicidade

Em comunicado enviado para a imprensa, o AliExpress informou que a antecipação se deve ao “prazo necessário para ajuste das declarações de importação”. Na página da empresa, um anúncio afirma que os consumidores têm até esta sexta (26) para realizar os pedidos com “taxas reduzidas”.

A reportagem tenta contato com a Shopee sobre o novo calendário de cobrança, e o espaço permanece aberto.