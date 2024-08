Saiba tudo sobre consórcios com a especialista em finanças Patricia Lages Descubra se essa modalidade de compra atende às suas necessidades Economia|Do R7 09/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h06 ) ‌



Especialista em finanças e comentarista do Jornal da Record, Patricia Lages explica neste vídeo as regras gerais sobre consórcio para que você possa ter todas as informações necessárias para avaliar se esta é uma modalidade de compra que atende às suas necessidades.

Este vídeo tem o apoio do Consórcio Sortudão da Caixa Consórcio. Clique aqui e saiba mais sobre esse produto que vai sortear um prêmio de R$ 100 mil.

A promoção do Consórcio Sortudão da Caixa Consórcio é válida para adesões até 31/08/2024.