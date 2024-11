São Paulo bate recorde histórico de abertura de empresas em 2024 Estado supera números de 2023 com mais de 309 mil novos negócios registrados até outubro Economia|Do R7 20/11/2024 - 23h12 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h15 ) twitter

Estado supera números de 2023 com mais de 309 mil novos negócios registrados até outubro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Estado de São Paulo registrou um recorde no empreendedorismo em 2024, com 309.934 novas empresas abertas entre janeiro e outubro, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). O número supera o total de 2023, que havia sido um ano histórico com 307.326 novos negócios.

Outubro destacou-se como o melhor mês da série histórica, com 35.406 aberturas e saldo líquido mensal de 23.059 empresas, consolidando um saldo acumulado de 186.247 negócios neste ano. Este é o oitavo recorde alcançado por São Paulo em 2024, reflexo de uma média mensal de 33.858 constituições nos últimos quatro meses.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, atribuiu o resultado às políticas de desburocratização e ao incentivo ao crédito. “Queremos facilitar cada vez mais o processo para que empreendedores possam crescer e gerar empregos, como determina o governador Tarcísio de Freitas”, afirmou.

Entre os setores em destaque, o ramo de tecnologia da informação teve um aumento de 29,34% no número de novas empresas em comparação ao mesmo período de 2023, enquanto as atividades profissionais, científicas e técnicas cresceram 20%.

‌



Além disso, o Estado mantém um compromisso com a inovação por meio do Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, que reúne 48 parques tecnológicos, centros de inovação e incubadoras. Com um aporte adicional de R$ 12 milhões em 2024, o governo pretende expandir o impacto desse programa, que já é referência no apoio a startups e empresas de base tecnológica.

Nelson Cancellara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, destacou os avanços na gestão estadual. “Essa foi a gestão que mais contribuiu com nosso trabalho”, disse, elogiando a modernização do LabX 4.0 e a criação do Open Lab 5G, iniciativas que fortalecem o protagonismo de São Paulo no setor tecnológico.