Sebrae anuncia programa que oferece crédito com taxas mais baixas para empreendedoras Com objetivo de promover inclusão financeira, mulheres empresárias terão aval de 100% para realizarem empréstimos Economia|Do R7, em Brasília 05/12/2024 - 17h20 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h20 )

Mulheres terão oferta de crédito mais baixo Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Sebrae anunciou nesta quinta-feira (5) o programa Acredita Delas, um projeto para pequenos negócios liderados por mulheres, que permite o aval de 100% do valor para operações de crédito. O objetivo é oferecer taxas mais baixas para empresárias, promover a inclusão financeira e a disseminação da educação financeira das empreendedoras. O programa será possibilitado por meio do Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas).

“Conseguir crédito permite que mulheres realizem o sonho de abrir seu próprio negócio, e, para as que já são empreendedoras, significa expandir seus negócios, aumentar a produtividade, faturar mais e gerar empregos. Dessa forma, elas criam oportunidades para outras mulheres, para a comunidade local e se transformam em inspiração para gerações futuras”, disse a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho.

De acordo com a entidade, o Brasil tem ao menos 10 milhões de empreendedoras. Dessas, 2,57 milhões acessaram empréstimo no sistema financeiro, o que corresponde a pouco mais de um terço do total.

Instituições oferecem juros mais altos para mulheres

Segundo o Sebrae, um dos fatores que dificultam a tomada de crédito pelo público feminino são os juros praticados pelo mercado. Segundo pesquisa da instituição, as mulheres empreendedoras recebem empréstimo menores que os homens, e as taxas de juros são mais altas.

‌



No caso do pequenos negócios, a taxa média por mulheres é de cerca de 40,6% ao ano, enquanto a taxa média para as operações de crédito realizadas por empresas comandadas por homens é de cerca de 36,8%.

Segundo o Banco Central, 29,4% do volume de crédito beneficia empresas lideradas por mulheres. Do total, 44,63% são microempreendedoras individuais, 37,81% são de microempresas e 29,78% são de empresas de pequeno porte.

‌



“Agora com o acredita Delas, o Sebrae contribui com a equidade na concessão de crédito, voltando o olhar para as mulheres que, inclusive, têm empreendido tanto quantos os homens e já demandam mais crédito do que eles”, destacou Margarete Coelho.

Mais ações para o Acredita Delas

Além do programa, a entidade vai realizar ações para que as instituições financeiras estimulem oferta de crédito com taxas de juros mais baixas. Entre as medidas estão:

‌



Protocolo de Atendimento para a rede de agentes de crédito e finanças: capacitar multiplicadores estaduais com conteúdos e protocolo de atendimento “Finanças Delas” para entender as demandas individuais das empreendedoras, áreas de maior dificuldade e as oportunidades para o desenvolvimento do negócio;

capacitar multiplicadores estaduais com conteúdos e protocolo de atendimento “Finanças Delas” para entender as demandas individuais das empreendedoras, áreas de maior dificuldade e as oportunidades para o desenvolvimento do negócio; Disponibilização de soluções com foco em finanças para mulheres: serão ofertados cursos e capacitações para mulheres como Plataforma Acredita Sebrae, UP Digital Finanças Delas, Invista em Você, Mulheres em Foco, Ganha Ganha, Marca Pessoal e Oficina de educação financeira para mulheres;

serão ofertados cursos e capacitações para mulheres como Plataforma Acredita Sebrae, UP Digital Finanças Delas, Invista em Você, Mulheres em Foco, Ganha Ganha, Marca Pessoal e Oficina de educação financeira para mulheres; Conectar as ações com programas governamentais e políticas públicas: o Sebrae está em conexão com diversos órgãos e instituições, como o Banco Mundial, para impulsionar o tema do empreendedorismo feminino;

o Sebrae está em conexão com diversos órgãos e instituições, como o Banco Mundial, para impulsionar o tema do empreendedorismo feminino; Mutirões de atendimento: serão realizadas caravanas estaduais de atendimento para ofertar soluções de crédito para mulheres empreendedoras;

serão realizadas caravanas estaduais de atendimento para ofertar soluções de crédito para mulheres empreendedoras; Editais para aportes em fundos de investimentos FIP e FIDC: o objetivo do Sebrae é constituir um Fundo de Investimento em Participações de R$ 60 milhões e um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios com patrimônio de R$ 150 milhões.

Programa Acredita

Junto com o governo federal, o Sebrae atua no programa Acredita para ajudar a ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito. Até o momento, a entidade já investiu R$ 2 bilhões. Com o montante, será possível viabilizar R$ 30 bilhões em operações de crédito nos próximos três anos, por meio do Fampe e de instituições bancárias.

Em outubro, o Sebrae e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciaram a criação de um fundo garantidor que pode alavancar mais de R$ 9,4 bilhões em crédito para microempreendedores e pequenos empresários.

