Sebrae promove evento de empreendedorismo com foco em startups Evento contará com rodadas de negócios, nas quais startups pré-selecionadas poderão apresentar seus projetos Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento é promovido pelo Sebrae-CE Sebrae/ reprodução

Com a expectativa de atrair 15 mil participantes, o Sebrae/CE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará) organiza, entre esta quarta (23) e sexta-feira (25), o Siará Tech Summit 2024. O evento visa conectar empreendedores, investidores e empresários, criando um ambiente de inovações e oportunidades.

A expectativa para o Siará Tech Summit 2024 é superar os números da edição anterior, que contou com 13 mil inscritos, 230 expositores, 65 palestrantes e gerou mais de R$ 10 milhões em negócios. Durante o concurso, as startups terão a oportunidade de se reunir com até 20 investidores, promovendo o crescimento tecnológico em diversos setores.

As inscrições podem ser feitas pelo site do evento de forma gratuita. O evento será no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Além disso, o Siará Tech Summit oferecerá uma série de atividades práticas, como palestras que abordam as tendências tecnológicas mais recentes, workshops especializados para o desenvolvimento de habilidades, e mesas-redondas para discutir lançados sobre os desafios enfrentados por startups e empresas emergente.

O evento contará com rodadas de negócios, nas quais startups pré-selecionadas poderão apresentar seus projetos a investidores, buscando parcerias que possibilitem a ampliação de suas operações e a entrada em novos mercados. Também serão oferecidas mentorias com especialistas, que orientarão os participantes em temas como captação de recursos, inovação e estratégias de crescimento.