Sebrae promove mutirão no DF para renegociação de dívidas de pequenas empresas Pesquisa indica que a projeção de alta para o crédito em novembro foi de 10,5%, o que beneficia as empresas Economia|Do R7, com informações do Sebrae 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 )

Programação acontece até quarta-feira Andre Borges/Agência Brasília/Arquivo

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) promove, a partir desta segunda-feira (9), uma série de mutirões do Programa Acredita, voltado para o acesso a crédito e renegociação de dívidas de microempreendedores individuais (MEI), além dos donos de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). A primeira etapa ocorre no Museu da República, em Brasília, até quarta-feira (11), e vai reunir especialistas e representantes de instituições financeiras.

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, a instituição também orientará os empreendedores sobre a obtenção de crédito consciente. “Ao longo de 2025, vamos levar os mutirões a todo o país, possibilitando que mais empresários e empresárias conheçam as melhores linhas de crédito para o seu negócio”, explica. “Eles poderão sair de lá com uma estratégia de crescimento e de expansão da empresa, para gerar mais empregos e melhorar seu faturamento.”

Programa

O aumento da oferta de crédito tem beneficiado muitos negócios no Brasil. Uma pesquisa indica que a projeção de alta para o crédito em novembro foi de 10,5%. O programa visa oferecer até R$ 30 bilhões em créditos a micro e pequenos empresários, com condições diferenciadas conforme o gênero do proprietário.