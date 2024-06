Sentimento do consumidor nos EUA tem queda inesperada em junho, para 65,6

Economia |Do R7

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu para 65,6 em junho, ante 69,1 em maio, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 14. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento do índice a 73 neste mês. A pesquisa também mostrou que as expectativas de inflação em 12 meses ficaram inalteradas de maio para junho, em 3,3%, enquanto a previsão para o período de cinco anos subiu levemente de um mês para o outro, de 3% para 3,1%.