Serasa tem inscrições abertas de curso de tecnologia grátis para jovens de baixa renda Programa Transforme-se oferece 515 bolsas gratuitas para pessoas de 18 a 29 anos que moram na periferia de São Paulo Economia|Do R7 26/08/2024 - 22h09 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Curso gratuito está com inscrições abertas até o dia 8 de setembro Marcelo Camargo/Agência Brasil

O programa Transforme-se, desenvolvido pela Serasa Experian, realiza sua segunda edição em São Paulo. São oferecidas 515 bolsas de estudo gratuitas para jovens de baixa renda, de 18 a 29 anos que moram nas periferias de São Paulo e desejam ingressar no mercado de tecnologia.

Contemplando dessa vez as zonas sul, leste e oeste, a iniciativa concederá também bolsa auxílio por aula frequentada, de R$ 25 por participante, com objetivo de apoiar em deslocamentos e alimentação.

As vagas são para quem cursa ou tenha completado o ensino médio em escola pública ou particular como bolsista.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro e podem ser realizadas pelo link: https://www.serasaexperian.com.br/transforme-se/.

‌



Os alunos terão aulas de informática e programação de dados, além de acesso a 20 horas de formação em finanças pessoais. “Nessa nova temporada do programa Transforme-se, estamos indo além do apoio à inclusão no mercado de trabalho. Queremos incentivar o futuro próspero e a saúde financeira dos estudantes por isso incluímos esse novo curso. Sabemos que é fundamental que os jovens saibam fazer uso consciente de seus recursos para assim realizar seus sonhos”, comenta o head de sustentabilidade & ESG da Serasa Experian, Paulo Gustavo Gomes.

O Transforme-se é desenvolvido pela Serasa Experian, que tem como parceiro educacional o Senac, além da ONG Gerando Falcões. Desde o lançamento até agora, já formou mais de 1.000 estudantes por todo o Brasil e pretende, até a primeira metade de 2025, acumular 2.200 formandos.

Essa é a 5ª edição do programa, que anteriormente já contemplou, além de jovens de baixa renda, mulheres e pessoas com deficiência em busca de potencializar a inclusão e a diversidade no setor.