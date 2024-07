Economia |Do R7

Setor de serviços fica estável após dois meses seguidos de alta, mostra IBGE Indicador se encontra 12,7% acima do nível pré-pandemia e 0,9% abaixo de dezembro de 2022, o ponto mais alto da série histórica

Dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta Tânia Rêgo/Agência Brasil

O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, ficou estável em maio, interrompendo a sequência de dois meses seguidos de resultado positivo do indicador. Nos cinco primeiros meses do ano, o setor acumulou ganho de 2%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com o resultado, o setor se encontra 12,7% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas ainda 0,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), alcançado em dezembro de 2022.

O resultado positivo de abril contou com a alta de três das cinco atividades pesquisadas, com destaque para o avanço vindo do setor de transportes (1,7%) e de outros serviços (5%), com ambos crescendo pelo segundo mês consecutivo e acumulando ganhos de 2,5% e 5,3%, respectivamente.

A variação nula do setor em maio contou com a retração de três das cinco atividades pesquisadas, com destaque para os transportes (-1,6%). Os demais recuos vieram de informação e comunicação (-1,1%) e de outros serviços (-1,6%).

Em contrapartida, os serviços prestados às famílias (3%) e os profissionais, administrativos e complementares (0,5%) assinalaram os resultados positivos do mês.

*Matéria em atualização