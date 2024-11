Sindicato de pequenas indústrias anuncia expansão nacional e internacional O SIMPI realizará evento em Brasília com a presença de diversas autoridades Economia|Do R7 14/11/2024 - 21h12 (Atualizado em 14/11/2024 - 21h12 ) twitter

PRINT RECORD NEWS - NEWS 19H - INDÚSTRIA REPRODUÇÃO/RECORD NEWS/01.11.2024

No próximo dia 29 de novembro de 2024, Brasília será palco de um evento significativo realizado pelo SIMPI (Sindicato da Micro e Pequena Indústria). A organização apresentará seu Programa de Expansão, que já está em fase de implementação tanto no Brasil quanto no exterior.

O evento contará com a presença de autoridades de destaque no cenário nacional, que acompanharão o anúncio de estratégias inovadoras destinadas a apoiar cerca de 20 milhões de empreendedores de pequenos negócios a saírem da informalidade, conforme dados oficiais.

Fundado em 1988, o SIMPI é uma entidade que representa as micro e pequenas indústrias no Brasil, lutando por benefícios como diferenciações tributárias e acesso facilitado ao crédito. Ao longo dos anos, o sindicato tem desempenhado um papel crucial na defesa dos interesses desses empresários, promovendo um ambiente de negócios mais justo e estruturado.