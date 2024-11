Tecnologia impulsiona crescimento do PIB no Ceará com expansão do setor Previsão para o PIB do Ceará em 2024 é de 4,41%, superando a expectativa do PIB nacional que é de 3% Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

Tecnologia impulsiona crescimento do PIB no Ceará Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza - Arquivo

O Ceará registrou um crescimento de 7,8% no setor de tecnologia em 2023, o maior número entre os estados brasileiros. Esse avanço tem desempenhado um papel fundamental no aumento do PIB estadual. Os dados são do Observatório ACATE, um núcleo de monitoramento vinculado à Associação Catarinense de Tecnologia, que acompanha o desenvolvimento tecnológico em diversas regiões do Brasil.

A previsão para o PIB do Ceará em 2024 é de 4,41%, acima da expectativa do PIB nacional que é de 3%.

Os investimentos em infraestrutura digital têm sido essenciais para esse crescimento. Fortaleza hoje tem quatro Centros de Inovação e nove Centros de Referência, que atendem setores como moda e agronegócio, fomentam parcerias entre startups, universidades e grandes empresas, promovendo a criação de soluções inovadoras e o fortalecimento da economia local.

No mercado de trabalho, o impacto também é notável. O número de empregos no setor de tecnologia aumentou 10% em 2022, com o Brasil registrando 1,1 milhão de trabalhadores na área. No Ceará, os salários nessa área alcançam uma média de R$ 5 mil, superando setores tradicionais como indústria e comércio.

‌



Cidades como Tauá, que abriga um Fab Lab e uma Escola de TI focados em inovação no agronegócio, destacam o papel fundamental da tecnologia no desenvolvimento econômico do estado. Esses projetos são fruto de colaborações entre grandes empresas e comunidades locais.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

No ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação fez importantes investimentos no Ceará, focando na capacitação de jovens, na modernização da infraestrutura tecnológica e no fomento à inovação. Entre as iniciativas de destaque, houve um aporte de R$ 34 milhões destinados à formação de jovens nas áreas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esse investimento foi feito em parceria com o programa Residência em TIC, do MCTI, e o governo do Ceará, visando impulsionar a segunda etapa do programa C-Jovem.

‌



Com essa iniciativa, espera-se a capacitação de 8.400 estudantes, abrangendo diversas instituições, como a Universidade Estadual do Ceará (UECE), o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). A nova fase do projeto será executada como uma extensão dessas universidades, oferecendo seis trilhas de conhecimento: Computação em Nuvem, Infraestrutura 5G, Desenvolvimento Fullstack, Inteligência Artificial, Java e Desenvolvimento Android. Essas trilhas visam preparar os estudantes para as demandas tecnológicas do mercado, fortalecendo ainda mais o setor no estado.

Siará Tech Summit

Em paralelo a esse crescimento, o Sebrae/CE promove até sexta-feira (25) o Siará Tech Summit 2024. O evento reunirá cerca de 15 mil participantes, entre empreendedores, investidores e especialistas, para discutir tendências tecnológicas e promover o desenvolvimento de novas soluções.

‌



O Siará Tech Summit oferecerá uma programação diversificada, com palestras, workshops e mesas-redondas, além de rodadas de negócios, nas quais startups poderão apresentar seus projetos a investidores, abrindo caminho para novas parcerias e oportunidades de expansão.

Concurso de Startups

Uma das principais atrações do evento será o Concurso de Startups, que premiará três startups cearenses com a oportunidade de participar do Web Summit 2024, em Lisboa, um dos maiores eventos de inovação do mundo. As startups vencedoras terão a chance de expor suas soluções para um público internacional e receber prêmios como passagens aéreas e credenciais para o evento.

O processo seletivo será dividido em três fases:

Elegibilidade, que avaliará o cumprimento das regras do edital;

Seleção, onde um júri especializado ranqueará as empresas;

Fase Final, em que as 10 startups finalistas apresentarão um de três minutos no palco principal do Siará Tech Summit, no dia 24 de outubro.