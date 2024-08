Termina nesta segunda o prazo de inscrição do concurso do BNDES com salário de R$ 20,9 mil Provas serão realizadas em 13 de outubro, em todas as capitais e no DF; interessados podem se inscrever pelo site da Fundação Cesgrario Economia|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 12h19 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h20 ) ‌



Termina nesta segunda-feira (19) o prazo de inscrição para o concurso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para preenchimento de cargos, de nível superior, com a oferta inicial de 150 vagas, e salário inicial de R$ 20.900,00. As provas serão realizadas em 13 de outubro, em todas as capitais e no Distrito Federal. Os interessados podem se inscrever pelo site da Fundação Cesgrario, banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 110.

O concurso marca o fim de um período de 12 anos sem processos de seleção pública para ingresso na instituição, atualmente chefiada por Aloizio Mercadante.

As vagas serão referentes as áreas de administração, análise de sistemas – desenvolvimento, análise de sistemas – suporte, análise de sistemas – cibersegurança, arquitetura-urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Segundo a instituição, as vagas ofertadas são destinadas ao escritório do BNDES no Rio de Janeiro (RJ). Porém, de acordo com as necessidades do serviço, o candidato poderá ser lotado em outra unidade, como São Paulo (SP), Brasília (DF) e Recife (PE). A jornada de trabalho é de 35 horas semanais.

Mercadante diz que meta é repor ao menos 500 vagas

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadande, disse com exclusividade ao R7 e à RECORD que a instituição pretende chamar pelo menos 500 aprovados no concurso. “Nossa meta de reposição mínima emergencial são 500 trabalhadores. Nós estamos pressionando e negociando. Então eu acho que nós vamos cumprir esse cadastro de reserva muito rapidamente”, afirmou.

Segundo Mercadante, a instituição perdeu muitos servidores e existe ainda um grande volume de trabalhadores de diversas áreas que vão se aposentar. “O banco está crescendo muito, os empréstimos estão crescendo muito, os desafios nessas novas áreas, por exemplo, para tecnologia da informação, segurança digital, comunicação, economia e engenharia são muito grandes pela pressão o país crescendo”, avalia.

O presidente do banco destaca ainda que a carreira no BNDES está entre as melhores do país. “Não só pela qualidade do que você faz, do sentido público do que você está fazendo, como as condições de trabalho: salário, benefícios, aposentadoria, plano de saúde, participação no resultado. É realmente uma das melhores carreiras do Brasil”, afirma.





