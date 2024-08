Termoelétricas podem ser acionadas mais cedo por falta de chuvas, recomenda ONS Operador garante que não há risco de desabastecimento, mas destaca medidas para garantir fornecimento de energia elétrica Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 20h13 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Região Norte é a mais afetada pela estiagem Reprodução/Tauan Alencar/MME/Arquivo

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) emitiu nota nesta terça-feira (20) em que recomenda a adoção de pelo menos quatro medidas preventivas para ampliar a oferta de energia elétrica no país e reduzir o uso em horários de pico. O acionamento antecipado das usinas termoelétricas movidas a gás natural (GNL) é uma delas.

Além disso, o documento também aponta para um possível adiantamento no contrato com a Termopernambuco, do grupo espanhol Neoenergia, para outubro de 2024. A empresa foi vencedora do Leilão de Reserva da Capacidade em 2021, mas o primeiro fornecimento estava previsto apenas para julho de 2026. Se confirmada, a ação adianta em cerca de um ano e meio o início da prestação de serviços.

Outra medida recomendada é um maior uso dos chamados mecanismos de resposta da demanda. Neles, grandes consumidores de energia, como a indústria, são estimulados a poupar recursos através do recebimento de incentivos financeiros.

O Operador recomenda também aumentar a disponibilidade da potência energética no fim do período de seca. Isso seria possível adiando manutenções e antecipando o funcionamento de unidades atualmente indisponíveis.

‌



Além disso, há uma recomendação especial para as usinas hidrelétricas do Norte, local mais afetado pela estiagem neste momento no país. A sugestão é reduzir o despacho das usinas hidrelétricas do subsistema que atende a região.

Isso significa tornar mínima a quantidade de energia elétrica gerada e enviada pelas usinas hidrelétricas do Norte para preservar os níveis dos reservatórios de água.

Apesar das recomendações, o ONS “reforça que todas essas medidas adicionais são preventivas e tomadas justamente para atender a demanda da sociedade, não havendo risco de desabastecimento de energia”, diz a nota.