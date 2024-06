Tesouro anuncia o programa 'Desafio Fiscal Inovador 2024'

Alto contraste

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, anunciou nesta segunda-feira, 17, o "Desafio Fiscal Inovador 2024", um programa que pretende ser o embrião de desenvolvimento tecnológico voltado para o setor público. O chamamento é para startups que encontrem soluções em três frentes: mecanismos de planejamento e gestão fiscal, integração de banco de dados e soluções para aprimorar checagem da consistência contábil. O programa, que é uma parceria entre Tesouro Nacional, Banco do Brasil e Serpro, pretende contemplar três pequenas empresas com valores de R$ 500 mil a R$ 600 mil a fundo perdido. A ideia, de acordo com o secretário, é que as empresas tragam desenvolvimento de soluções inovadoras por meio de inteligência artificial, blockchain e internet das coisas, entre outras ferramentas. Ceron fez o anúncio durante o II Prêmio "Qualidade da Informação Contábil e Fiscal", realizado em Brasília. No evento, foram premiados municípios e Estados que mais se esmeraram com a apresentação das contas públicas. "Por que não colocar luz de um modo positivo para a área contábil? Por que não valorizar e colocar luz para reconhecer e valorizar o profissional que está na ponta fazendo um bom trabalho?", questionou Ceron. De acordo com ele, quando esses servidores fazem um bom trabalho, a contabilidade da região muda de patamar e traz consequências, inclusive, para o Tesouro Nacional, com a transparência sendo o maior ganho para a sociedade.