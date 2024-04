Tira-dúvidas IR 2024: a Receita notifica quando o contribuinte caiu na malha fina?

Alto contraste

Prazo para envio termina no dia 31 de maio (Joédson Alves/Agência Brasil)

Até o dia 12 de abril, a Receita federal havia contabilizado 865 mil declarações do Imposto de Renda 2024 na malha fina, ou seja, documentações nas quais foram encontradas inconsistências. O contribuinte deve ficar atento na hora de preencher os dados, mesmo aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida. Para isso, uma série do R7 ajuda a população no período de prestar contas com o Leão. O questionamento desta quinta-feira (25) é se a pessoa que caiu na malha fina recebe algum tipo de notificação do órgão. Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Segundo a CRCSP (Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo), o órgão costuma notificar os contribuintes, mas a informação pode ser acessada pelo portal E-CAC, através da senha gov.br.

“Geralmente a Receita encaminha carta informando qualquer tipo de inconsistências, mas você também pode consultar a qualquer momento dentro do portal E-CAC, através de sua senha gov.br, ou certificado digital pessoa física. Com esse acesso é possível que você verifique qualquer inconformidade na sua declaração ou até mesmo se ela foi devidamente processada.

Esse tipo de consulta preventiva é importante, assim você pode evitar qualquer problema de alguma notificação não recebida, e claro, regularizar possíveis inconsistências de forma tempestiva e de maneira antecipada.

A não regularização ou atendimento de notificações encaminhadas pela Receita Federal você poderá cair na malha fina da Receita Federal dificultando seu processo de regularização após essa fase, inclusive com sanções punitivas.”

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram de pagar multas.