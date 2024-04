Economia |Rafaela Soares, do R7, em Brasília

Tira-dúvidas IR 2024: em quantas vezes posso parcelar o ‘Imposto a Pagar’? Cobrança ocorre quando o contribuinte paga menos tributos do que deveria; prazo para enviar a declaração encerra em 31 de maio

Prazo para enviar declaração acaba em 31 de maio (Juca Varella/Agência Brasil)

O R7 preparou uma série especial para tirar dúvidas dos contribuintes sobre como preencher o Imposto de Renda 2024. Desde março, os leitores podem enviar perguntas sobre o tema pelas redes sociais do R7 ou da RECORD. O questionamento desta quarta-feira (24) é sobre a possibilidade de parcelar o pagamento do tributo, que é cobrado quando o contribuinte paga menos impostos do que deveria.

Segundo a Receita Federal, a primeira quota vence no último dia do prazo de entrega da declaração (31 de maio) e as demais, nos meses seguintes, com cobrança de juros.

Em quantas vezes posso pagar?

Se sua declaração resultar em imposto a pagar, você pode escolher entre:

• quota única, com vencimento no último dia do prazo de entrega da declaração; ou

• pagamento em até 8 quotas mensais, desde que cada quota não seja inferior a R$ 50.

O imposto inferior a R$ 100 e os valores da destinação aos fundos da criança e do adolescente e do idoso devem ser pagos em quota única. Outro ponto importante é que está dispensado o recolhimento do imposto de valor inferior a R$ 10.

Imposto de Renda 2024

No ano passado, 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram de pagar multas.

