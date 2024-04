Tira-dúvidas IR 2024: Pode deduzir despesas médicas de estética?

Economia |Rafaela Soares, do R7, em Brasília

Prazo para a entrega termina no dia 31 de maio

O período de declaração do Imposto de Renda 2024 pode levantar algumas dúvidas. Por isso, uma série de reportagens do R7 ajuda o contribuinte a enviar toda a documentação sem dor de cabeça. O questionamento desta terça-feira (9) enviado por leitores é se procedimentos médicos estéticos podem ser deduzidos. Caso você tenha dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais do R7 e da RECORD.

Segundo a Receita Federal, o gasto com os procedimentos pode ser deduzido caso ele se encaixe em alguns pré-requisitos.

Posso deduzir despesas médicas de estética?

"Todo pagamento de procedimento médico, realizado em estabelecimento médico, por profissional médico, pode ser utilizado como dedução. Procedimentos realizados por profissionais não considerados médicos e fora de estabelecimento médico não podem ser deduzidos (exemplo, serviços de enfermagem, nutricionistas...)."

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.