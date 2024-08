Vale anuncia Gustavo Pimenta como novo presidente Novo executivo tem mestrado em Finanças e Economia pela FGV e assume a empresa em fevereiro de 2025 Economia|Do R7, em Brasília 27/08/2024 - 07h29 (Atualizado em 27/08/2024 - 07h37 ) ‌



Pimenta assume a presidência em fevereiro Reprodução/Linkedin/Gustavo Pimenta - 27.8.2024

O Conselho de Administração anunciou nesta segunda-feira (26) que o economista Gustavo Pimenta, atual vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, assumirá a presidência da Vale no início de 2025. Segundo o comunicado, a escolha seguiu um “rigoroso processo de seleção […] em conformidade com o Estatuto Social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis.”

Ele substituirá Eduardo Bartolomeo, que está no comando da mineradora desde março de 2019. “Gustavo Pimenta é um profissional com reconhecida competência e compromisso com a Vale do Futuro, uma companhia que se torna mais segura e confiável a cada dia. Com Gustavo Pimenta, acredito que a Vale seguirá firme em sua jornada rumo à liderança na mineração sustentável e na criação de valor para todos os stakeholders”, comentou Bartolomeo.

Pimenta agradeceu a confiança do Conselho e afirmou que intensificará o diálogo e priorizará a segurança das pessoas. “Agradeço a confiança do Conselho para liderar a Vale neste novo ciclo. Vamos juntos nessa jornada, intensificando o diálogo com todos os nossos stakeholders e priorizando a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente. Tenho certeza de que seguiremos avançando em nossa missão, com foco na geração e distribuição de valor, elevando a Vale a patamares ainda mais altos.”

O presidente do Conselho de Administração da Vale, Daniel Stieler, expressou confiança na escolha. “O processo sucessório evidenciou o alto nível de integridade, transparência e robustez da governança da Vale”, comentou.

O novo presidente

Gustavo Pimenta é um executivo com experiência global nos setores financeiros, de energia e mineração, e possui uma carreira desenvolvida ao longo de mais de 20 anos no Brasil, Estados Unidos e Europa. Em 2021, assumiu a posição de vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale S.A. Também foi responsável pelas áreas de Suprimentos e Energia & Descarbonização.

Antes de ingressar na Vale, Pimenta foi executivo da AES por 12 anos, acumulando ampla experiência como CFO Global, diretor de Planejamento e Estratégia e vice-presidente de Performance e Serviços da empresa. Também atuou como vice-presidente de Estratégia e M&A no Citigroup em Nova Iorque. É formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mestrado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas.

Cenário

A empresa enfrentava um período turbulento com o processo de sucessão, que incluiu uma tentativa do governo de nomear Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para o comando. Renan Silva, professor de economia, explica que, além da mudança na gestão, a companhia sofre os impactos do mercado internacional, como a desaceleração da economia na China.