'Valores a receber': R$ 395 milhões são resgatados em setembro Dinheiro esquecido em bancos pode ser recolhido pelo Tesouro Nacional para ajudar o governo a fechar as contas públicas Economia|Do R7 07/11/2024 - 19h04 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h41 )

R$ 8,35 bilhões foram sacados Marcello Casal JrAgência Brasil

O Banco Central informou nesta quinta-feira (7) que em setembro R$ 395 milhões de recursos “esquecidos” por clientes em instituições financeiras foram resgatados por meio do SVR (Sistema de Valores a Receber). Esse foi o maior valor recuperado em um mês desde abril. Segundo a instituição, ainda há R$ 8,53 bilhões esquecidos nos bancos.

O Banco Central atualiza os números sobre o resgate dos valores a cada mês. Os referentes a outubro só devem ser divulgados em dezembro. Quem esqueceu dinheiro em algum banco tinha até 16 de outubro para pedir o valor de volta. A partir daquela data, segundo a lei que instituiu uma reoneração gradual da folha de pagamento, o recurso que não foi sacado foi direcionado ao Tesouro Nacional, podendo ser usado pelo governo federal para fechar as contas públicas.

Quem teve o dinheiro recolhido tem até 16 de novembro para contestar o recolhimento. Após o término desse segundo prazo, e caso não haja manifestação daqueles que tenham direito sobre os depósitos, os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional, segundo o Ministério da Fazenda.

Os R$ 8,53 bilhões não reclamados até o fim de setembro eram divididos entre 41,6 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de empresas.

A maior parte das pessoas (63%) esqueceram valores de até R$ 10. Segundo o Banco Central, são 32.929.475 clientes nessa situação. A instituição diz que 2% das pessoas (950.810) têm mais de R$ 1.000 esquecidos.

Para saber se você tem direito a algum valor, é preciso entrar no site do SVR e clicar em “Consulte valores a receber”; em seguida, preencher o campo do CPF ou CNPJ e informar a data de nascimento.

O serviço é gratuito. O Banco Central também alerta que não envia links e nem entra em contato para falar sobre valores a receber.