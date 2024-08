Veja agora os gabaritos do ‘Enem dos Concursos’ Documento ainda é preliminar, já que os participantes podem entrar com recursos até esta quarta-feira Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 09h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h58 ) ‌



Resultado final será divulgado em novembro Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18.8.2024

Os candidatos que fizeram as provas do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) já podem conferir os gabaritos das avaliações (veja arquivos abaixo). O documento ainda é preliminar, já que os participantes podem entrar com recursos até esta quarta-feira (21). O certame teve um índice de desistência de 54,12%, com 970 mil pessoas comparecendo aos locais de prova no domingo (18).

Os gabaritos também podem ser conferidos na mesma página das inscrições. Para acessar a Área do Candidato, é necessário fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br. São oferecidas 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O concurso foi realizado simultaneamente em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Confira os gabaritos

Manhã

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Bloco 4

Bloco 5

Bloco 6

Bloco 7

Bloco 8

Tarde

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Bloco 4

Bloco 5

Bloco 6

Bloco 7

Bloco 8





Resultados do CNU

O cartão-resposta dos candidatos será divulgado no dia 10 de setembro, e a nota final, incluindo a redação e as questões dissertativas, poderá ser acessada a partir de 8 de outubro. Os resultados finais estão previstos para 21 de novembro.

‌



O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou uma nota nesta segunda-feira (19) para confirmar que candidatos que preencheram incorretamente o cartão de respostas serão eliminados, conforme previsto em edital. “Após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, foi definido que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos”, diz o texto.

“Em relação à questão do número no caderno de provas, gostaria de reforçar que, embora tenhamos mencionado várias vezes, é importante ler o edital e as instruções da prova. Estava muito claro, mas a eliminação não ocorrerá por isso. A Cesgranrio fará um esforço enorme para conseguir identificar essas questões por meio da localização das respostas, entre outros métodos”, respondeu.

