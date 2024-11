Veja ao vivo a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin no Fórum Brasil de Investimentos Além dele, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, está confirmada no evento Economia|Do R7 28/10/2024 - 08h59 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h40 ) twitter

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, participa nesta segunda-feira (28) do 7º Fórum Brasil de Investimentos, evento voltado a oportunidades de investimento no Brasil para negócios e fundos estrangeiros. Além de Alckmin, outros ministros do governo confirmaram presença, como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

A edição deste ano terá como tema a transformação ecológica, com destaque para as oportunidades de investimento e as mudanças nos negócios brasileiros que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. “Serão abordados temas como inovação, nova industrialização, Novo PAC, minérios estratégicos para a transição energética, entre outros”, afirmou a organização.

O fórum é realizado pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o governo federal.