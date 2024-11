Veja como consultar e resgatar dinheiro ‘esquecido’ em bancos Segundo o Banco Central, mais de R$ 8,59 bilhões estão disponíveis para saque; dinheiro não resgatado será destinado aos cofres públicos Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h10 ) twitter

Valores esquecidos em bancos ultrapassa R$ 8,59 bilhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Termina nesta quarta-feira (16) o prazo para resgatar os valores “esquecidos” no SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central. Segundo a pasta, os recursos a serem resgatados ultrapassam R$ 8,59 bilhões. Pessoas físicas (incluindo falecidas) e empresas podem consultar se existem quantias disponíveis para saque pelo sistema.

Como consultar

A consulta é feita pelo site do Banco Central. Para entrar no sistema, é preciso fazer login no Gov.br com conta nível prata ou ouro. Em caso de pessoas jurídicas, o CNPJ deve ser vinculado à conta.

Os valores disponíveis poderão ser visualizados após o preenchimento dos dados. É necessário ter em mãos o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoas físicas, e CNPJ e data de abertura, para empresas.

Além disso, é obrigatório que o usuário aceite um termo que confirma a ciência do uso dos dados. Depois disso, o sistema vai mostrar se existe valor a receber, qual instituição deve devolver a quantia, a origem do valor e outras informações complementares.

Como solicitar os valores

A solicitação será feita quando o cliente clicar na opção ‘Solicitar por aqui’. O site vai pedir que o usuário selecione uma chave Pix e informe seus dados pessoais. É indicado que o número do protocolo do pedido seja anotado ou guardado para fornecer à instituição financeira, caso haja erro no pagamento.

O valor deve ser depositado na conta bancária do solicitante em até 12 dias úteis. Existe a possibilidade da instituição que fará o pagamento ligar para confirmar os dados e a identidade do usuário como protocolo de segurança.

Caso o cliente não tenha chave Pix, ele pode criar uma em qualquer instituição bancária e realizar a solicitação novamente. Para receber o dinheiro de outra forma, existe a opção de entrar em contato com a instituição financeira por telefone para combinar a forma de pagamento. Nesse caso, o depósito pode demorar mais de 12 dias úteis.

O Banco Central reforça que, se a quantia a receber for maior que R$ 100, é necessário ativar o duplo fator de autenticação da conta do Gov.br. O passo a passo está disponível no site do Governo Digital.

Ao final da solicitação, será emitido um comprovante com todas as informações da solicitação. Ele poderá ser salvo ou impresso, no computador, e compartilhado por e-mail ou mensagem, no celular.

Posso resgatar após o prazo?

Segundo o BC, o cliente terá 30 dias para retirar o dinheiro após a data limite. Depois desse período, o valor poderá ser solicitado apenas judicialmente em até seis meses.

Caso o pedido não seja feito, o dinheiro será encaminhado para uso do governo federal. De acordo com um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro deste ano, os valores não resgatados serão destinados aos cofres públicos e passarão a ser domínio da União. Os valores recolhidos devem ser divulgados pelo Ministério da Fazenda.