Veja como consultar saldo e quem pode sacar valores da distribuição do lucro do FGTS Resolução que autoriza o saque foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira; cálculo deve levar em conta saldo de dezembro de 2023 Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 07h44 (Atualizado em 09/08/2024 - 07h44 ) ‌



O valor é 65% do total de lucro registrado em 2023 Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, publicou nesta sexta-feira (9) a resolução que autoriza a distribuição do lucro de R$ 15,2 bilhões. O trabalhador que desejar sacar os valores deve atender às mesmas regras gerais já utilizadas, como a demissão sem justa causa ou casos de aposentadoria. Para saber o valor, o titular deve multiplicar o saldo existente em 31 de dezembro de 2023 por 0,02693258, que é o índice estabelecido pelo Conselho (veja como calcular abaixo).

Por exemplo, um fundo com R$ 9 mil no final do ano passado receberá R$ 242,39. O valor será depositado na mesma conta do fundo de garantia.

Veja como calcular o valor

Saldo do fundo em 31 de dezembro de 2023 × 0,02693258 = Valor a receber

Como consultar o saldo do FGTS?

Para saber o saldo do FGTS, o trabalhador pode acessar o aplicativo do fundo (App FGTS) ou, no caso de clientes da Caixa Econômica Federal, no Internet Banking, que pode ser acessado pelo computador ou em dispositivos móveis.

Quem pode sacar os valores do FGTS?