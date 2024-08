Veja os ministérios do governo Lula com as maiores e menores verbas Pastas da Previdência, Desenvolvimento Social e Saúde concentram R$ 1,5 trilhão dos recursos federais para o próximo ano Economia|Do Estadão Conteúdo 31/08/2024 - 09h19 (Atualizado em 31/08/2024 - 09h19 ) ‌



Os três ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com maior orçamento previsto para 2025 – Previdência, Desenvolvimento Social e Saúde – concentram R$ 1,5 trilhão dos recursos federais para o próximo ano, de acordo com o (PLOA) Projeto de Lei Orçamentária de 2025 divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na noite dessa sexta-feira (30).

O maior orçamento da Esplanada é do Ministério da Previdência, com R$ 1,03 trilhão – marca atingida pela primeira vez na história. O valor inclui o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios pela Previdência Social.

Essa é a parcela que mais pressiona as contas públicas da União, sem contar o pagamento de juros e a dívida pública, ao lado de outras despesas obrigatórias, como salários e transferências constitucionais para sstados e municípios.

Na sequência da Previdência vem o Ministério do Desenvolvimento Social, que terá R$ 291,3 bilhões no próximo ano – mais da metade, R$ 167,2 bilhões serão destinados ao Bolsa Família.

‌



Depois, aparece o Ministério da Saúde, com R$ 241,6 bilhões. Ainda com orçamentos vultosos estão Educação (R$ 200,5 bilhões), Defesa (R$ 133,6 bilhões) e Trabalho (R$ 121,5 bilhões).

Com verbas intermediárias aparecem Transportes (R$ 30,8 bilhões) Fazenda (R$ 27,2 bilhões), Justiça (R$ 22 bilhões), Cidades (R$ 19 bilhões), Ciência e Tecnologia (R$ 16,7 bilhões), Agricultura (R$ 10,7 bilhões) e Minas e Energia (R$ 10,2 bilhões).

Na lanterna, com os menores orçamentos para 2025 estão Pesca (R$ 257 milhões), Mulheres (R$ 240,6 milhões), Igualdade Racial (R$ 202,1 milhões) e Empreendedorismo (R$ 132,6 milhões), além do gabinete da vice-presidência (R$ 16,5 milhões).