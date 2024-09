Aprovados na 2ª chamada do Prouni devem apresentar documentos até quarta Candidatos selecionados pelo programa precisam comprovar informações prestadas na inscrição Educação|Do R7, em Brasília 02/09/2024 - 20h23 (Atualizado em 02/09/2024 - 20h23 ) ‌



Entrega de documentos pode ser presencial ou virtual Juca Varella/Agência Brasil - 27/06/2023

Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Prouni (Programa Universidades para Todos) do segundo semestre de 2024 têm até esta quarta-feira (4) para apresentar os documentos às instituições de educação superior. O procedimento serve para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição, e pode ser feito de modo presencial ou por meio virtual. Ao todo, o programa teve 910.419 candidatos inscritos e 651.483 bolsas (integrais ou parciais) ofertadas neste ano.

Em 23 de agosto, o Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do processo seletivo do Prouni referente ao segundo semestre de 2024. A convocação pode ser conferida no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o edital, o pré-selecionado também pode participar de processo seletivo próprio da instituição. As universidades e faculdades devem enviar ao candidato um comprovante de que a documentação foi recebida.

Documentos necessários

Documentos de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar;

Comprovante de residência;

Comprovante de rendimentos;

O aluno deve levar a versão original dos documentos. Cópias não serão aceitas, mesmo que estejam autenticadas.

Caso o participante tenha perdido o prazo ou não foi convocado, ainda tem como participar da lista de espera. Os interessados deverão manifestar interesse entre 11 e 12 de setembro no site do Prouni. O resultado será divulgado no dia 17 deste mês.

Calendário

Entrega de documentos: até 4 de setembro

Lista de espera: 11 e 12 de setembro

Resultado da Lista de Espera: 17 de setembro