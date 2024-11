Às vésperas do 2° dia de Enem, estudantes relatam expectativas e preparo para prova de exatas Candidatos vão responder questões de matemática e ciências da natureza no próximo domingo Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

Prova acontece neste domingo Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

No próximo domingo (10), os candidatos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) voltam aos locais de prova para responder 90 questões de matemáticas e ciências da natureza. No último domingo, os estudantes fizeram a prova de linguagens, ciências humanas e redação. De acordo com especialistas, a interpretação de gráficos e tabelas é essencial para os estudantes alcançarem uma boa nota nessa etapa. Ansiosos pela prova, expectativa dos estudantes é por uma avaliação densa.

Julia Paviani, 20 anos, sonha em ser médica e diz estar estudando há três anos para o exame. Segundo ela, no primeiro ano precisou passar pela fase de adaptação à metodologia do Enem. A parte intensiva dos conteúdos começou a partir do segundo ano, quando se dedicou mais.“Fiz muita prova e muita questão o ano todo. Foi um estudo bem denso, porque eu não tinha mais déficit de conteúdo.”

Depois de muita revisão, ela disse estar pronta e com boas expectativas para a prova de exatas.“Eu tenho certeza que a minha nota será maior que no primeiro dia, porque eu tenho mais dificuldade em humanas. Eu também não acho a prova de matemática muito difícil e não acho conteudista, mas as minhas expectativas são boas.”

Rafael Melo, de 20 anos, gostou da primeira prova e acredita que o exame deste domingo tenha uma dificuldade maior que a do primeiro dia. “A prova utilizou vários textos de autores da cultura popular, como Raul Seixas e Caetano Veloso, o que mostra mais uma vez como a prova do Enem tem procurado se aproximar com a sociedade.”

Para ele, a parte mais difícil é lidar com a ansiedade para a realização da prova, principalmente nessa reta final. Ele tem estudado muito e tentado conciliar o tempo com o descanso. Com o sonho de estudar medicina na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), ele sabe que precisa alcançar boas notas nas duas etapas e disse estar confiante.

“As expectativas estão altas de que venha uma boa prova com um nível de dificuldade maior do que do primeiro dia. Estou esperando que caia bastante aplicabilidade das ciências da natureza no nosso dia a dia, como tem sido na prova nos últimos anos”, afirmou Melo.

Ana Clara Johanson, de 17 anos, está no último ano do ensino médio e deseja cursar educação física ou fisioterapia. Para ela, a escola contribuiu na preparação do Enem, mas o estudo em casa foi um fator importante para o primeiro dia de prova.

“Me preparei durante o ano realizando correções toda semana de redação e resoluções de exercícios, e agora, nessa semana antes da prova, estou fazendo algumas questões de edições passadas do Enem para revisar”, destacou Ana Clara.

Para a segunda etapa, ela disse não estar confiante por não ter facilidade com a área de exatas, e acredita ter dificuldades em resolver as questões.

Prova exige interpretação de gráficos e tabelas

Assim como nas outras edições, a prova de humanas teve muitos textos, o que acabou deixando a prova cansativa. Para especialistas, o nível da primeira etapa foi considerado médio, e exigiu capacidade crítica e interpretativa por parte dos alunos. Para a segunda etapa, os candidatos podem esperar o mesmo, já que é característico do exame cobrar a interpretação textual de linguagem verbal, de gráficos e tabelas.

“Muitas questões conseguem ser resolvidas apenas com interpretação desses gráficos e tabelas”, disse o professor de matemática da Blue Global School Orlando Siade.

Para esses últimos dias, Siade aconselhou os alunos a reestruturar os mapas mentais dos conteúdos já estudados e rever provas dos últimos anos para se familiarizar com os padrões textuais e estruturas específicas para matemática e ciências da natureza.

Além disso, ressaltou a importância dos candidatos terem uma boa noite de sono e uma alimentação mais leve antes da prova.

*Sob supervisão de Thays Martins