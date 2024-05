Candidatos já podem consultar resultado dos pedidos de isenção da taxa do Enem 2024 Quem justificou a ausência nas provas do ano passado também pode acessar resposta do Inep

Provas de 2024 acontecem em novembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano já podem consultar se o pedido foi aceito. As avaliações são feitas por técnicos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e estão disponíveis na Página do Participante. O período para recurso termina nesta sexta-feira (17). As inscrições para o exame de 2024 começam no dia 27 de maio.

O Inep também divulgou os resultados das justificativas de ausência (quem era isento da taxa no Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova precisava justificar a falta para participar da edição de 2024 gratuitamente). Neste ano, a taxa de inscrição vai custar R$ 85.

Quem tem direito a fazer o Enem de graça?

Quem está matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024), em escola pública;

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda — com registro no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

O que é o Enem?

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).