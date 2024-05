Provas do Enem 2024 vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro Candidatos devem se inscrever a partir do dia 27 de maio; taxa de inscrição será de R$ 85

Inscrições começam no dia 27 de maio (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o calendário do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024. As provas foram marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, e o gabarito deve ser divulgado no dia 20 do mesmo mês. Nos dois dias de avaliação, os portões serão abertos às 12h e fecham às 13h. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13), e também estabelece que o prazo de inscrições vai de 27 de maio a 7 de junho. O valor da taxa de inscrição será de R$ 85.

As provas serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal. O exame será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em Língua Portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas. O participante também responderá às questões da prova de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) escolhida na inscrição.

No segundo dia do Exame, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

Veja calendário completo

Inscrições - 27/5 a 7/6/2024;

- 27/5 a 7/6/2024; Pagamento da taxa de inscrição - 27/5 a 12/6/2024;

- 27/5 a 12/6/2024; Aplicação - 3 e 10/11/2024;

- 3 e 10/11/2024; Divulgação do gabarito - 20/11/2024;

- 20/11/2024; Divulgação do resultado - 13/1/2025

O participante “treineiro” será submetido às mesmas regras que os demais participantes, exceto quanto à divulgação dos resultados, que, por serem para fins de autoavaliação de conhecimentos, serão divulgados 60 dias após a divulgação dos resultados do exame.

Isenção

O participante que teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2024 aprovada terá a participação no Enem 2024 confirmada após a realização e conclusão da inscrição. É de responsabilidade do candidato acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do seu local de prova pelo endereço: enem.inep.gov.br/participante.