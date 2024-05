Com 45% das escolas danificadas, mais de 300 mil alunos estão sem aula no RS Atualmente, 74 centros escolares estão servindo de abrigo para as pessoas afetadas pela tragédia no estado, que sofre com enchentes

Quase metade das escolas do RS está fechada (Ricardo Stuckert/PR — 5.5.2024)

Das 976 escolas estaduais localizadas no Rio Grande do Sul, 444 (45,5%) estão danificadas pelos temporais e enchentes que atingem o estado. Consequentemente, 373.980 estudantes ainda não retornaram para a sala de aula e não há, até o momento, previsão de retorno. O número de mortos em decorrência da tragédia ambiental chegou aos 126 nessa sexta-feira (10).

Dados do governo gaúcho mostram que 74 escolas estão atualmente servindo de abrigo para as pessoas afetadas pela tragédia. Ao todo, cerca de 70 mil estão em centros de abrigos e outros 337 mil estão desalojados. Pelo menos 143 estão desparecidos. O número de impactados em toda a população gaúcha é de 1,9 milhão.

Segundo dados do Ministério da Educação, existem 7.187 escolas no Rio Grande do Sul, incluindo todas das redes particular, municipal, estadual e federal, além de centros tecnológicos e institutos federais. O número total de matrículas é de 1.771.585.

Todo Jovem na Escola

Por causa da calamidade pública, o pagamento da bolsa do programa Todo Jovem na Escola foi adiantado para a última sexta-feira. Ao todo, foram contemplados 83.018 alunos pelo repasse de R$ 12,9 milhões.

A antecipação do valor mensal visa auxiliar os alunos e famílias em um momento de dificuldades decorrentes das inundações e alagamentos do maior desastre meteorológico da história do estado, diz a Secretaria de Educação.

O recurso é destinado aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Os valores são de R$ 150 para alunos do ensino médio regular e R$ 225 para aqueles em tempo integral e que cursam ensino técnico integrado.

