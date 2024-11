Como a nota do enem é calculada? Conheça a TRI (Teoria de Resposta ao Item) Entenda a metodologia TRI e descubra como o Enem calcula a nota para avaliar o conhecimento dos estudantes Educação|Do R7 09/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 14h47 ) twitter

Caderno branco de prova do ENEM 2024, aplicado neste domingo (03) REPRODUÇÃO/DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A cada edição do Enem, milhares de estudantes de todo o Brasil se deparam com uma questão que vai além das perguntas do exame: como a nota do Enem é calculada? O segredo está na Teoria de Resposta ao Item (TRI), um modelo estatístico que diferencia o Enem de outros exames tradicionais e visa avaliar não apenas o total de acertos, mas também o grau de conhecimento do estudante.

O que é a TRI e qual o seu papel no Enem?

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é uma metodologia estatística usada para calcular as notas das provas do Enem. Esse método permite que o exame tenha uma avaliação mais justa e precisa das habilidades do estudante.

Enquanto em uma prova tradicional cada questão vale a mesma pontuação, no Enem, as questões são classificadas em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. A TRI considera não apenas a quantidade de acertos, mas o padrão de respostas em relação à dificuldade das questões.

Esse modelo tem como objetivo evitar que estudantes acertem muitas questões por sorte, ou o famoso “chute”. Por exemplo, se um candidato acerta apenas questões fáceis e médias, a TRI entende que ele possui conhecimento básico, refletindo uma pontuação menor. Em contrapartida, um estudante que acerta questões de todos os níveis demonstra maior domínio do conteúdo, o que resulta em uma pontuação mais alta.

‌



Mas como a nota do Enem é calculada?

O cálculo da nota no Enem não é simples e não segue o formato tradicional onde se soma os acertos. Ao invés disso, a TRI considera três fatores principais:

Dificuldade das questões:

Cada questão do Enem é classificada em um nível de dificuldade, e a TRI usa esse dado para entender o nível de conhecimento do estudante. Questões mais difíceis, quando corretamente respondidas, impactam mais na nota final do que questões mais fáceis.

‌



Padrão de respostas:

A TRI analisa o padrão de respostas dos candidatos. Um estudante que acerta questões difíceis e erra algumas fáceis pode ter uma pontuação menor, pois esse comportamento indica inconsistência de conhecimento. Por outro lado, acertar questões fáceis e difíceis de maneira equilibrada gera uma pontuação maior.

Capacidade de discriminação:

A TRI utiliza esse fator para verificar se uma questão realmente consegue distinguir entre estudantes com diferentes níveis de conhecimento. Questões com alta capacidade de discriminação ajudam a identificar melhor aqueles que realmente dominam o conteúdo e os que não dominam.

‌



Veja mais sobre o TRI na entrevista com o Carlos Pirovani, CEO e co-fundador da Estuda.com, e saiba tudo sobre como sua nota será calculada:

Diferença entre quantidade de acertos e nota final

Um aspecto importante da TRI é que dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes. Isso ocorre porque o sistema analisa o padrão de acertos e erros em relação à dificuldade das questões.

Por exemplo, um candidato que acerta majoritariamente questões difíceis terá uma nota maior que outro que acertou mais questões fáceis.

Esse sistema de correção permite que o exame seja mais equitativo. Estudantes que demonstram maior profundidade no conhecimento têm mais chances de obter uma pontuação elevada, mesmo que não acertem todas as questões.

Primeiro dia da prova do Enem na Universidade de Fortaleza "Unifor" REPRODUÇÃO/CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

Como melhorar sua nota TRI no Enem?

Como você viu, a Teoria de Resposta ao Item (TRI) considera 3 fatores principais para calcular sua nota. Nesse sentido, existem algumas técnicas que você pode seguir para atingir uma boa nota no Enem. São elas:

Estude de maneira equilibrada: para alcançar uma boa nota, é importante se aprofundar em todos os temas e disciplinas, aumentando a chance de acertar questões de diversos níveis de dificuldade;

Evite chutes: a TRI é sensível a erros em questões fáceis, portanto, quando possível, foque em responder corretamente as mais fáceis e médias para garantir um padrão de respostas consistente;

Pratique com questões e simulados: pratique muitas questões e simulados no estilo do Enem , como na plataforma Estuda.com . Essa técnica é comprovadamente eficaz e ajuda a acostumar-se ao formato da prova e aos níveis de dificuldade, facilitando a adaptação à lógica da TRI.

Como a TRI impacta o acesso ao ensino superior?

A nota do Enem, calculada através da TRI, é utilizada como critério para programas de acesso ao ensino superior, como o Sisu, Prouni e Fies. Por isso, compreender o cálculo da TRI pode fazer a diferença entre ser aprovado ou não em uma instituição pública ou privada.

Portanto, conhecer a Teoria de Resposta ao Item e o método de cálculo do Enem oferece uma vantagem para o estudante que quer se preparar de maneira mais estratégica. Ao entender o que é avaliado, o estudante pode adaptar seus estudos, aumentando suas chances de alcançar uma pontuação competitiva.





