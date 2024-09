Confira o que você precisa saber sobre o Enem 2024, que começa daqui a dois meses Segundo o Inep, mais de 5 milhões de pessoas devem participar das avaliações neste ano Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/09/2024 - 12h36 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 começarão a ser realizadas daqui a dois meses, nas tardes dos dias 3 e 10 de novembro, em todo o Brasil. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mais de 5 milhões de pessoas devem participar das avaliações neste ano. Com dois meses até as avaliações, os estudantes devem prestar atenção ao calendário oficial deste ano (veja os detalhes abaixo).

Cartão de Confirmação

O Inep ainda não divulgou a data de disponibilização do cartão de confirmação na Página do Participante. Este documento fornece todas as informações do candidato, incluindo a língua estrangeira escolhida, o local de realização da prova e qualquer determinação para atendimento especializado. Embora não seja obrigatório, é recomendável que o candidato imprima o documento e o leve nos dias de exame.

Aplicação das Provas

As provas de 2024 ocorrerão nos dois primeiros domingos de novembro, com a seguinte divisão de conteúdos:

3 de novembro: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 10 de novembro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Horários das Provas

Os participantes devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões, que ocorre sempre de acordo com o horário de Brasília.

‌



Documentos

Os participantes das próximas edições do Enem e Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) não poderão mais apresentar boletim de ocorrência para identificação na hora das provas em caso de perda de documento físico. As mudanças foram anunciadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Documentos digitais poderão ser apresentados para identificar o participante, por meio do aplicativo gov.br. De acordo com o instituto, as alterações visam reforçar a segurança na identificação dos estudantes.

‌



Outra mudança é que o Inep passará a aceitar a documentação válida para estrangeiros, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.