Palavra do dia 01-07-2024: Stalkear

Significado de Stalkear: Resumidamente, stalkear é a vigilância exacerbada que uma pessoa faz a outra, muitas vezes forçando contatos indesejados. Nem sempre há um motivo claro além da obsessão, no entanto, um stalker (ou seja, o obcecado, aquele que stalkeia) muitas vezes pode ter o intuito de amedrontar sua vítima. Portanto, perseguidor é uma boa tradução em português para o termo.