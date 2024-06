Dicionário Informal |Do R7

Palavra do dia 04-06-2024: Pipoqueiro Significado de Pipoqueiro:Sujeito que promete muito que diz ser capaz de muitas coisas, tira onda e bota banca, mas na hora do vamos...

Alto contraste

A+

A-

Significado de Pipoqueiro:

Sujeito que promete muito que diz ser capaz de muitas coisas, tira onda e bota banca, mas na hora do vamos ver não é capaz de *** nenhuma, só fica estourando. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal para saber mais sobre o significado de "Pipoqueiro". Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.